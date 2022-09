Continental Aktie News: Continental am Mittwochnachmittag nahe Nulllinie

Die Continental-Aktie kam im XETRA-Handel um 04:22 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 47,88 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Continental-Aktie bisher bei 47,93 EUR. Die Continental-Aktie gab in der Spitze bis auf 45,81 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 583.297 Continental-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 markierte das Papier bei 111,96 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 57,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2022 (45,81 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Continental-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,00 EUR.

Am 09.08.2022 hat Continental in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,26 EUR gegenüber 2,43 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Continental 9.444,10 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 9.907,90 EUR umgesetzt worden.

Am 10.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Continental veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 09.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Continental.

Experten gehen davon aus, dass Continental im Jahr 2022 5,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

