Continental Aktie News: Continental am Mittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Continental. Zuletzt ging es für die Continental-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 68,78 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,5 Prozent auf 68,78 EUR. Die Continental-Aktie sank bis auf 68,36 EUR. Bei 70,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 174.070 Continental-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (77,94 EUR) erklomm das Papier am 16.02.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Continental-Aktie mit einem Kursplus von 13,32 Prozent wieder erreichen. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 51,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,20 EUR an Continental-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,13 EUR. Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 78,33 EUR.

Continental ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 2,43 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Continental noch ein Gewinn pro Aktie von 1,49 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 9,83 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10,24 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Continental im Jahr 2024 7,20 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

