Continental Aktie News: Continental am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Um 29.07.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 68,68 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 69,84 EUR. Bei 68,74 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 169.420 Continental-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 111,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 38,66 Prozent. Bei 56,78 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Continental-Aktie liegt somit 20,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die Continental-Aktie im Durchschnitt mit 86,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Continental am 11.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,23 EUR gegenüber 2,00 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 9,89 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.244,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 10.258,90 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Continental am 09.08.2022 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können Continental-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Continental ein EPS in Höhe von 5,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

