Continental Aktie News: Continental gewinnt am Montagmittag an Boden

Um 30.05.2022 12:22:00 Uhr konnte die Aktie von Continental zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 71,44 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Continental-Aktie bei 71,84 EUR. Bei 70,56 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 178.822 Continental-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 118,65 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.06.2021). Mit einem Zuwachs von mindestens 39,79 Prozent könnte die Continental-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 56,78 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,82 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,92 EUR für die Continental-Aktie.

Am 11.05.2022 äußerte sich Continental zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,23 EUR. Im letzten Jahr hatte Continental einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 9.244,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 9,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.258,90 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 09.08.2022 dürfte Continental Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Experten taxieren den Continental-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,76 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Continental-Aktie

Diese Zertifikate eignen sich auch für Angsthasen

Porsche, Daimler Truck, BMW & Co.: Anleger wenden sich von Autowerten wegen steigender Zinsen und Inflation ab

Hier stimmt was nicht: Continental mit hohen Reserven

Ausgewählte Hebelprodukte auf Continental AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Continental AG

Bildquellen: Nils Versemann / Shutterstock.com