Nach Milliarden-IPO: Diese Risiken bestehen bei AUTO1

• AUTO1 startet erfolgreich an der Börse• Corona-Krise hilft• Investment mit zahlreichen Risiken

Schon bei ihrer Erstnotiz am 4. Februar lag die AUTO1-Aktie mit 55 Euro rund 45 Prozent über dem Ausgabepreis, der selbst schon am oberen Ende der Spanne von 32 bis 38 Euro lag. Dem Unternehmen fließt durch den IPO genau eine Milliarde Euro zu, die vor allem in den Ausbau des Gebrauchtwagen-Handels mit Privatkunden unter der Marke "Autohero" investiert werden soll.

AUTO1: Corona-Profiteur

Neben dem Direktverkauf an Privatkunden zu Festpreisen betreibt das Unternehmen laut eigenen Angaben unter der Marke "AUTO1" die größte Großhandelsplattform für Gebrauchtwagen in Europa. Hierbei werden die Fahrzeuge jedoch über Online-Auktionen an gewerbliche Händler verkauft.

Laut "dpa" hält Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets den Zeitpunkt des Börsengangs für gut gewählt. Denn während der Corona-bedingte Lockdown den stationären Autohändlern große Probleme bereitet, sieht er AUTO1 als einen Profiteur der laufenden Digitalisierung .

Hinzu kommt, dass Gebrauchtwagen weiter gefragt sind, denn viele Menschen sind aufgrund der Sorge vor einer Virus-Ansteckung lieber mit dem Auto unterwegs, als mit dem Flugzeug oder dem öffentlichen Personennahverkehr. Doch vor dem Kauf eines Neuwagens scheinen derzeit viele aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit zurückzuschrecken. Von dieser Situation kann das Berliner Startup profitieren.

Lager-Risiko

Doch für Anleger gibt es auch Risiken bei einem Investment in AUTO1. Wie das Unternehmen, das hierzulande u.a. für sein stark beworbenes Online-Portal "wirkaufendeinauto.de" bekannt ist, selbst in seinem Börsenprospekt warnt, ist es essentiell, dass es gelingt, Fahrzeuge schnell genug weiter zu veräußern. Daher habe man die größte Datenbank für den Gebrauchtwagenhandel in Europa aufgebaut, um die Genauigkeit von Preisen und Nachfrage zu verbessern.

Wie Autoexperte Stefan Bratzel, Direktor des Center of Automotive Management (CAM) dazu gegenüber "Business Insider" erläuterte, ist eine gute Datenanalyse wichtig, "damit Autos nicht zu lange gelagert werden. Ansonsten kann es passieren, dass diese Fahrzeuge mit weniger Gewinn oder sogar mit Verlust weiterverkauft werden müssen".

Händler vs. Privatkunden

Weitere Risiken könnten sich dadurch entfalten, dass AUTO1 stärker ins profitablere Privatkundengeschäft einsteigen will. Doch wie CAM-Direktor Bratzel ausführte, muss man Kunden erstmal dazu bewegen, "solch eine Anschaffung im Internet zu tätigen. Dafür ist eine gute ‚Customer Journey‘ wichtig". Und weiter: "Informationen, Beratung und eventuell Probefahrten müssen problemlos zugänglich sein", so der Experte. Trotzdem könne es sein, dass sich gerade ältere Kundschaft bei Online-Käufen zurückhält.

Hinzu kommt die Gefahr, dass es sich AUTO1 durch eine stärkere Fokussierung auf den Direktvertrieb "mit Händlern verscherzt, die auf der Geschäftskundenseite Fahrzeuge ankaufen". So sei es möglich, dass hier einige Kunden abwandern.

Rentabilität fraglich?

Ferner weist Stefan Bratzel im Gespräch mit "Business Insider" darauf hin, dass die Stärkung des Privatkundensektors hohe Investitionen erfordere. Eben hierzu soll ja auch der größte Teil des Erlöses aus dem Börsengang verwendet werden.

Doch auch wenn sich Bratzel letztlich zuversichtlich gibt, dass sich das Geschäftsmodell weiter positiv entwickeln kann, so bleiben doch zahlreiche Risiken. Aus diesem Grund warnte denn auch AUTO1 selbst in seinem Börsenprospekt, dass man nicht garantieren könne, jemals profitabel zu werden und es zu bleiben.

