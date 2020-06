"Volatilität nach wie vor hoch": Dow Jones mit Zugewinnen

Zu Beginn des Montaghandels kletterte der Dow Jones um 0,55 Prozent auf 25.152,45 Punkte und hält sich aktuell weiter auf diesem Niveau im Plus.

Die Sorge vor neuen Pandemie-Wellen ist bei den Anlegern jedoch ungebrochen. Zumal die USA angesichts der rasant steigenden Zahl an Neuinfektionen wieder ins Zentrum der Coronavirus-Pandemie rücken. So meldeten einige US-Bundesstaaten neue Infektionsrekorde woraufhin Lockerungen von Eindämmungsmaßnahmen wieder rückgängig gemacht wurden, wenn auch nur regional begrenzt.

In den USA hat die Zahl der registrierten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus mittlerweile die Schwelle von 2,5 Millionen überschritten. Mehr als 125.000 Menschen starben an COVID-19, das ist fast ein Viertel der weltweit mehr als 495.000. Einen Tageshöchstwert an Neuinfektionen verzeichnete der US-Bundesstaat Florida. Weltweit gibt es inzwischen über 10 Millionen Infektionsfälle und über 500.000 Todesfälle.

"Die Volatilität ist nach wie vor hoch, was zeigt, dass der Grad der Angst weiterhin sehr hoch ist", so Sebastien Galy, Makrostratege bei Nordea Asset Management. Steen Jakobsen, Chef-Ökonom der Saxo Bank verweist zudem darauf, das große Fonds-Manager angesichts des Monats- und Quartalsende ihr Portfolio neu ausbalancieren.

Redaktion finanzen.net / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Patrick Poend / Shutterstock.com, Ioana Davies (Drutu) / Shutterstock.com