Covestro Aktie News: Covestro reagiert am Nachmittag positiv

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Zuletzt konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 54,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 54,80 EUR. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 54,96 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 54,46 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 171.567 Stück gehandelt.

Bei 55,66 EUR erreichte der Titel am 09.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 1,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,67 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,218 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,75 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Covestro am 30.04.2024 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,19 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 3,51 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Covestro-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 05.08.2025.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,725 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Den Auslands-Investoren gehört der DAX - Diese Top-Konzerne sind in ausländischer Hand

Juli 2024: Analysten sehen Potenzial bei Covestro-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Gewinne