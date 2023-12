Covestro Aktie News: Anleger greifen bei Covestro am Nachmittag zu

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Covestro gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Covestro-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,6 Prozent auf 49,95 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,6 Prozent auf 49,95 EUR zu. Bei 49,95 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 48,58 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 474.317 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,08 EUR erreichte der Titel am 11.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,27 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.03.2023 bei 35,11 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 42,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,75 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 27.10.2023 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,16 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,06 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 22,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.568,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4.618,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 27.02.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2023 ein Verlust in Höhe von -0,508 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

