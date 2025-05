BVB siegt bei Alonso-Abschied in Leverkusen

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) hat Trainer Xabi Alonso den Abschied bei Bayer Leverkusen verdorben und die eigenen Chancen auf das erneute Erreichen der Champions League gewahrt. Der BVB gewann am vorletzten Bundesliga-Spieltag 4:2 (2:1) bei Vizemeister Leverkusen und liegt als Tabellenfünfter vor dem Saisonfinale einen Punkt hinter dem SC Freiburg. Die Freiburger wären als Vierter derzeit für die Champions League qualifiziert.

Jeremie Frimpong brachte die Leverkusener beim letzten Heimspiel von Alonso in der 31. Minute in Führung. Die sehr effektiven Dortmunder drehten durch Julian Brandt (33.) und Julian Ryerson (43.) die Partie vor der Pause. Karim Adeyemi (73.) und Serhou Guirassy (77.) sorgten in der zweiten Hälfte für die Entscheidung. Jonas Hofmann (90.+2) traf in der Nachspielzeit noch einmal für Bayer./se/DP/men