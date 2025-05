BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Vormittag stärker

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 3,33 EUR nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,2 Prozent auf 3,33 EUR. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,33 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,33 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 26 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 30.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,29 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 28,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 15.01.2025 auf bis zu 2,78 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Am 10.02.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 137,19 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,19 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,277 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

