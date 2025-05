BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag mit Kursplus

BVB (Borussia Dortmund) im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 3,30 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 3,30 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,31 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,31 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.025 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Bei 4,36 EUR erreichte der Titel am 09.05.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 31,97 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 15,91 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,070 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.

Am 10.02.2025 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,20 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 137,19 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 98,19 Mio. EUR umgesetzt.

Am 15.05.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,277 EUR je Aktie belaufen.

