BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,9 Prozent auf 3,31 EUR nach.

Um 15:39 Uhr fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 3,31 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,29 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,33 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.371 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,36 EUR erreichte der Titel am 09.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 10.02.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 137,19 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 39,72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BVB (Borussia Dortmund) einen Umsatz von 98,19 Mio. EUR eingefahren.

Am 15.05.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 08.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,277 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

