BVB-Aktie freundlich: Kovac positioniert sich pro Borussia Dortmund

25.04.25 09:27 Uhr

Niko Kovac will unabhängig vom Abschneiden in der Fußball-Bundesliga auch in der kommenden Saison Trainer von Borussia Dortmund bleiben.

"Mein Ziel war, hier bei Borussia Dortmund anzukommen, das Schiff wieder flottzumachen und dann mittel- und gerne auch langfristig sehr gute Arbeit abzuliefern. Daran hat sich nichts geändert", sagte Kovac den "Ruhr Nachrichten" (Freitag) mit Blick auf seinen bis 2026 laufenden Vertrag. Wer­bung Wer­bung Der 53-Jährige ist mit dem BVB seit vier Bundesliga-Spielen ungeschlagen. Der Rückstand auf den ersehnten Champions-League-Startplatz vor dem 31. Spieltag bei der TSG 1899 Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist inzwischen wieder auf vier Zähler geschmolzen. Kovac will von Spiel zu Spiel schauen Doch mit der Königsklassen-Qualifikation will sich Kovac derzeit nicht beschäftigen. "Wir fahren im Moment sehr gut mit der Herangehensweise: Lasst uns das nächste Spiel gewinnen! Die Mannschaft gibt Gas. Wenn man sieht, was wir körperlich leisten können und teilweise auch fußballerisch, dann haben wir schon sehr gute Momente in unserem Spiel." Seit Ende März zeige die Mannschaft "eine klare Aufwärtstendenz", sagte der frühere kroatische Nationalspieler, der seit knapp drei Monaten als BVB-Trainer tätig ist. "Wir arbeiten jeden Tag dafür, dass wir diese fortsetzen." Wer­bung Wer­bung Als sogenannter Feuerwehrmann sieht sich Kovac in Dortmund nicht. "Jeder Trainer, der im Saisonverlauf eingestellt wird, muss ja in der Regel irgendwelche Probleme lösen. Die Tatsache, dass wir einen Vertrag über eineinhalb Jahre geschlossen haben, zeigt eine gewisse Verbindlichkeit. Eine kürzere Laufzeit war von beiden Seiten keine Option." Im XETRA-Handel gewinnt die BVB-Aktie zwischenzeitlich 0,64 Prozent auf 3,17 Euro. /cjo/DP/zb DORTMUND (dpa-AFX)

