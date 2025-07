BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 3,89 EUR zu.

Um 15:45 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 3,89 EUR nach oben. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,92 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 131.572 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,14 EUR) erklomm das Papier am 16.05.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,44 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR am 15.01.2025. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 40,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 148,83 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR umgesetzt.

Am 14.08.2025 dürfte die Q4 2025-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

In der BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,272 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

