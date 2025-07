BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag gesucht

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 3,86 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 3,86 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,86 EUR. Bei 3,85 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.523 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 16.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,12 Prozent hinzugewinnen. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,78 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 39,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 09.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,05 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,20 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz wurden 148,83 Mio. EUR gegenüber 98,19 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 14.08.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) ein EPS in Höhe von 0,272 EUR in den Büchern stehen haben wird.

