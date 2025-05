BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittwochmittag mit negativen Vorzeichen

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 3,30 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 11:47 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 3,30 EUR. Bei 3,29 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 3,33 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 14.416 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.05.2024 bei 4,36 EUR. Gewinne von 31,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 15,91 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,070 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 5,00 EUR aus.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 10.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 137,19 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 98,19 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 08.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,277 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

