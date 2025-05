BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag stark gefragt

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,0 Prozent auf 3,51 EUR.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 6,0 Prozent auf 3,51 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie sogar auf 3,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,45 EUR. Bisher wurden heute 98.351 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,29 EUR erreichte der Titel am 30.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,78 EUR fiel das Papier am 15.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,94 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 09.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 148,80 Mio. EUR – ein Plus von 51,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q3 2025 wird am 15.05.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,277 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

