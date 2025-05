WDH/AKTIE IM FOKUS: Borussia Dortmund mit Kurssprung - Champions-League-Chance

(Tippfehler im ersten Satz berichtigt)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) ist am Montag nach dem überraschenden Auswärtserfolg des BVB beim Vorjahresmeister Bayer Leverkusen um fast 10 Prozent angesprungen. Mit 3,63 Euro erreichten sie das höchste Niveau seit Oktober. Mit dem 4:2 Erfolg in Leverkusen wahrte sich der BVB die Chance, die insgesamt enttäuschende Saison mit der so wichtigen Champions-League-Teilnehme noch versöhnlich abzuschließen.

Aktuell liegen die Dortmunder auf dem fünften Platz und wären damit lediglich in der Euro League. Es gibt jedoch einige Szenarien, in denen der BVB am letzten Spieltag mit einem Heimsieg gegen die bereits abgestiegenen Kieler in die Königsklasse einziehen würden.

Denn in Freiburg kommt es zum Showdown zwischen dem Tabellenvierten und dem Tabellendritten Eintracht Frankfurt. Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden des SC Freiburg würde der BVB vorbeiziehen. Aber auch bei einem Sieg der Breisgauer könnte der BVB die Frankfurter noch überrunden, wenn sie bei der Tordifferenz gegenüber den Hessen zulegen./ag/mis

