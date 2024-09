Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Vormittag fester

Blick auf Covestro-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 55,50 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:02 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 55,50 EUR zu. Die Covestro-Aktie legte bis auf 55,62 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 55,62 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.330 Covestro-Aktien.

Bei einem Wert von 56,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.08.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,52 Prozent. Bei 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,181 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 58,00 EUR angegeben.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Covestro ein Ergebnis je Aktie von 0,24 EUR vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Covestro im vergangenen Quartal 3,69 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Covestro 3,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2025 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

August 2024: So haben Analysten ihre Einstufung der Covestro-Aktie angepasst

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich fester

Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Gewinne