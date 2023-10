Covestro Aktie News: Covestro am Vormittag mit Kursplus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 51,12 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,1 Prozent auf 51,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 51,30 EUR. Mit einem Wert von 51,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.408 Covestro-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,08 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.09.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 5,47 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.10.2022 bei 28,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 43,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,44 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 01.08.2023. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,14 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,04 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3.720,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.703,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 27.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2024 erwartet.

In der Covestro-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,089 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

