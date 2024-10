Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochnachmittag mit Aufschlag

Covestro im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 58,18 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Covestro-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 58,18 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 58,28 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 58,12 EUR. Bisher wurden heute 1.044.346 Covestro-Aktien gehandelt.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 58,28 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 44,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 23,39 Prozent wieder erreichen.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,181 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Covestro-Aktie bei 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,69 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,72 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 5,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

