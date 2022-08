Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Das Papier von Covestro konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 33,97 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 34,08 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 33,63 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 564.376 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 60,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.10.2021 erreicht. 43,61 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 30,73 EUR am 06.07.2022. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 10,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 54,67 EUR.

Am 02.08.2022 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,03 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 42,21 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.703,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.307,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 4,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

