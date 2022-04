Covestro Aktie News: Covestro präsentiert sich am Mittag fester

Um 12:22 Uhr konnte die Aktie von Covestro zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 46,18 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,29 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 46,03 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 326.490 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 01.10.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,24 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 30,45 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 14,47 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 65,27 EUR angegeben.

Am 03.05.2022 lud Covestro zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,58 EUR gegenüber 1,68 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 3,01 Milliarden EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,34 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Covestro-Bilanz für Q1 2022 wird am 03.05.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2022-Bilanz auf den 26.10.2022.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,55 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Analysten sehen für Covestro-Aktie Luft nach oben

Covestro-Aktie - Covestro-Finanzchef Toepfer: "Wir werden die bisher höchste Dividende zahlen"

Covestro-Aktie gibt zum Handelsschluss nach: Covestro will Gewinn nach starkem Jahr hoch halten - Covestro startet Aktienrückkauf

Ausgewählte Hebelprodukte auf Covestro AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Covestro AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Covestro AG

Bildquellen: Covestro