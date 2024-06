Covestro Aktie News: Covestro am Dienstagmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 48,59 EUR ab.

Die Covestro-Aktie notierte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 48,59 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 48,33 EUR. Bei 49,17 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 149.767 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. 12,57 Prozent Plus fehlen der Covestro-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 21.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 37,17 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 23,50 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,330 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,13 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 30.04.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.07.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,896 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

