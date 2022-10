Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Nachmittag

Das Papier von Covestro konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 31,67 EUR. Bei 31,88 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,26 EUR. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 986.594 Stück gehandelt.

Am 15.10.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 59,30 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,59 Prozent hinzugewinnen. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 14,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 46,64 EUR.

Covestro ließ sich am 02.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.956,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.703,00 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 26.10.2022 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2022 3,24 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

