Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Nachmittag ins Plus

Covestro im Fokus

Die Aktie von Covestro zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Covestro konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 58,48 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 58,48 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 58,50 EUR. Bei 58,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Covestro-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 307.574 Stück gehandelt.

Am 04.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,03 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,57 EUR. Dieser Wert wurde am 02.02.2024 erreicht. Abschläge von 23,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Covestro-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,161 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Covestro gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,458 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schlussendlich in der Verlustzone

Minuszeichen in Frankfurt: DAX fällt nachmittags zurück

Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Nachmittag