Covestro Aktie News: Covestro am Montagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von Covestro gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 52,96 EUR nach.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 52,96 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 52,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 53.278 Stück.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 02.02.2024 auf bis zu 44,57 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 15,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,192 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 29.10.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,420 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

