Covestro Aktie News: Covestro am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Covestro. Das Papier von Covestro gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 55,44 EUR abwärts.

Die Covestro-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 55,44 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 55,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.494 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.08.2024 bei 56,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,63 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,61 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Covestro am 30.07.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,38 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,81 Prozent auf 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 3,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Covestro am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Covestro-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 2,23 EUR in den Büchern stehen haben wird.

