Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 44,18 EUR. Die Covestro-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 44,32 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,26 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 332.669 Covestro-Aktien.

Am 01.10.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 60,24 EUR an. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 36,35 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,59 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Covestro-Aktie im Durchschnitt mit 65,09 EUR.

Am 03.05.2022 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,58 EUR, nach 1,68 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 30,68 Prozent zurück. Hier wurden 3,01 Milliarden EUR gegenüber 4,34 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 03.05.2022 dürfte Covestro Anlegern einen Blick in die Q1 2022-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q3 2022-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 26.10.2022.

Experten gehen davon aus, dass Covestro im Jahr 2023 6,53 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

