Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochvormittag ohne große Veränderung

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Covestro-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 53,64 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Covestro-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 53,64 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 53,72 EUR. Der Kurs der Covestro-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 53,56 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,72 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Covestro-Aktien beläuft sich auf 8.239 Stück.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,66 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,77 Prozent hinzugewinnen. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,91 Prozent.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,192 EUR je Covestro-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 58,00 EUR für die Covestro-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Covestro vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Covestro wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2025 erwartet.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,420 EUR je Covestro-Aktie.

