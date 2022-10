Covestro Aktie News: Covestro reagiert am Freitagvormittag positiv

Die Covestro-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 31,44 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 31,47 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 31,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.204 Covestro-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 59,30 EUR erreichte der Titel am 15.10.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 46,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 13,54 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 46,64 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 02.08.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 EUR, nach 2,32 EUR im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,88 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.703,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.956,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 26.10.2022 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Covestro-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 3,20 EUR fest.

