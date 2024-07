Covestro Aktie News: Covestro am Mittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 55,08 EUR zu.

Die Covestro-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 55,08 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 55,16 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,84 EUR. Bisher wurden via XETRA 53.534 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.07.2024 markierte das Papier bei 55,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 0,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.02.2024 (44,57 EUR). Abschläge von 19,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,228 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,75 EUR je Covestro-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.04.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,19 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,51 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,74 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Covestro am 30.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Experten taxieren den Covestro-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,747 EUR je Aktie.

