Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von Covestro zeigt am Montagnachmittag wenig Änderung. Bei der Covestro-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 54,96 EUR.

Die Covestro-Aktie zeigte sich um 15:51 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 54,96 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 55,18 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Covestro-Aktie bis auf 54,84 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 54,84 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 130.333 Covestro-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 55,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.07.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,44 Prozent über dem aktuellen Kurs der Covestro-Aktie. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 18,90 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,228 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 55,75 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,19 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro -0,14 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,22 Prozent auf 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Covestro 3,74 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 05.08.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Covestro ein EPS in Höhe von 0,747 EUR in den Büchern stehen haben wird.

