Kryptokurse am Samstagvormittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Vormittag entwickeln

Am Samstagvormittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 09:40 kletterte Bitcoin um 0,12 Prozent auf 94.813,83 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (94.813,83 US-Dollar).

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn größten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 5,9 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 36,7 Prozent.

Derweil geht es für den Bitcoin Cash-Kurs bergab. Bitcoin Cash sinkt -0,72 Prozent auf 370,76 US-Dollar, nach 373,45 US-Dollar am Vortag.

Mit dem Ethereum-Kurs geht es indes nach oben. Ethereum gewinnt 0,96 Prozent auf 1.805,14 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.787,96 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben steigt Litecoin um 1,73 Prozent auf 87,89 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 86,39 US-Dollar.

Derweil notiert der Ripple-Kurs bei 2,241 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,183 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 2,64 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Cardano-Kurs um 2,68 Prozent auf 0,7326 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7135 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 0,43 Prozent auf 228,64 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 227,66 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der IOTA-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht IOTA um 3,54 Prozent auf 0,2182 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,2107 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0053 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:40 auf 0,0054 US-Dollar beziffert.

Zeitgleich verstärkt sich der Stellar-Kurs um 4,26 Prozent auf 0,2960 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2839 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0228 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0174 US-Dollar.

Zudem gewinnt Dash am Samstagvormittag hinzu. Um 1,42 Prozent auf 22,70 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Dash-Kurs bei 22,38 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für NEO bergauf. Um 09:40 steht ein Plus von 0,50 Prozent auf 6,512 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der NEO-Kurs noch bei 6,480 US-Dollar.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.