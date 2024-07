Covestro Aktie News: Covestro kommt am Montagvormittag kaum vom Fleck

Kursverlauf

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Montagvormittag ohne große Bewegung. Die Covestro-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 54,94 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Covestro-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 54,94 EUR. Die Covestro-Aktie zog in der Spitze bis auf 55,02 EUR an. Bei 54,84 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 54,84 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.141 Covestro-Aktien.

Bei 55,20 EUR markierte der Titel am 05.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Covestro-Aktie 0,47 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 18,88 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,228 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,38 EUR für die Covestro-Aktie aus.

Am 30.04.2024 hat Covestro die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,19 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,51 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,74 Mrd. EUR eingefahren.

Am 30.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 05.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,747 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

