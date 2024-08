Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Nachmittag südwärts

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Covestro gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 53,10 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Der Covestro-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 53,10 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Covestro-Aktie bis auf 52,86 EUR. Bei 53,12 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 151.415 Covestro-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 09.07.2024 auf bis zu 55,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.02.2024 (44,57 EUR). Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 16,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Covestro-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,181 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,00 EUR je Covestro-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Covestro am 30.07.2024. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,69 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,72 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 04.11.2025.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -0,420 EUR je Covestro-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel im Plus

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich in der Gewinnzone

DAX aktuell: DAX am Nachmittag in Grün