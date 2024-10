Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Covestro. Das Papier von Covestro legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 58,30 EUR.

Um 11:47 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 58,30 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 58,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,22 EUR. Zuletzt wechselten 227.991 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 04.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,34 Prozent könnte die Covestro-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,57 EUR am 02.02.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Covestro-Aktie 23,55 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,161 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 58,57 EUR je Covestro-Aktie an.

Am 30.07.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,38 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Covestro ein EPS von 0,24 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3,69 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Covestro 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,06 EUR je Covestro-Aktie belaufen.

