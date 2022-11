Covestro Aktie News: Covestro tendiert am Dienstagmittag um Nulllinie

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 12:22 Uhr die Covestro-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 36,45 EUR. Bei 36,81 EUR erreichte die Covestro-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zwischenzeitlich weitete die Covestro-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 36,15 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 36,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 258.467 Covestro-Aktien.

Am 18.11.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,48 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 37,67 Prozent Luft nach oben. Bei 27,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 29.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 31,64 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 46,73 EUR.

Am 25.10.2022 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 2,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.618,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.956,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Covestro am 02.03.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 20.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Covestro.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,72 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

