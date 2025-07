DAX aktuell

Der DAX ist leicht positiv in die Woche gestartet. Die Märkte warten gespannt auf eine angekündigte Stellungnahme von US-Präsident Trump zum anhaltenden Zollstreit.

Nach dem schwächeren Abschluss der Vorwoche legt der DAX am Montag zunächst wieder etwas zu. Zum Start notierte das Börsenbarometer 0,25 Prozent höher bei 23.845,88 Punkten. Auch weiterhin bleibt er auf grünem Terrain.

DAX-Rekord bleibt weiter außer Reichweite

Ein neuer Rekord für den deutschen Leitindex bleibt aktuell weiterhin fern: Am 5. Juni hatte der DAX nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank noch bei 24.479,42 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Auch auf Schlusskursbasis erreichte er an diesem Tag bei 24.323,58 Punkten einen neuen Rekord.

Warten auf Zoll-Ultimatum

Die Anleger warten unruhig auf den Ausgang des seit Wochen in der Warteschleife befindlichen Zollkonflikts mit den Vereinigten Staaten. US-Präsident Trump kündigte an, dass er im Zoll-Kontext etwa zwölf Briefe an Länder verschicken will. Ob auch EU-Staaten darunter sind, ist unklar. Einzelheiten zu den Schreiben nannte Trump nicht - er will am Montag mehr darüber berichten.

Und die Zeit drängt: Ab dem 9. Juli - also dem kommenden Mittwoch - könnten nach früheren Aussagen Trumps weitere Zölle bei Einfuhren aus der EU in Kraft treten - wenn die EU ihm in Handelsfragen nicht entgegenkommt.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires