Covestro Aktie News: Covestro am Montagnachmittag im Plus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Covestro. Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 15:52 Uhr sprang die Covestro-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 55,70 EUR zu. Kurzfristig markierte die Covestro-Aktie bei 55,78 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 55,44 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 109.526 Covestro-Aktien.

Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,90 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 2,11 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Covestro seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 58,00 EUR je Covestro-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Covestro am 30.07.2024 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,24 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,69 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,447 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

