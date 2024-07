Covestro Aktie News: Covestro am Mittwochmittag tiefer

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Covestro gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 55,02 EUR ab.

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 55,02 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Covestro-Aktie bisher bei 54,70 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 55,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 46.141 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 55,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 1,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 18,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,228 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 55,75 EUR.

Covestro ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,19 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,14 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,22 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,51 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Covestro dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,808 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

