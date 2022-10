Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag auf Höhenflug

Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 9,0 Prozent auf 33,52 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Covestro-Aktie bei 34,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 30,28 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.634.488 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei 59,30 EUR markierte der Titel am 15.10.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 43,47 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 27,69 EUR. Dieser Wert wurde am 29.09.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 21,05 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 46,45 EUR an.

Am 02.08.2022 hat Covestro in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,32 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3.956,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.703,00 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 25.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 24.10.2023 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Covestro im Jahr 2022 3,15 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

