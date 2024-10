Covestro Aktie News: Covestro verteidigt am Mittag Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Covestro. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Covestro-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 58,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Covestro-Aktie wies um 11:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 58,28 EUR. Im Tageshoch stieg die Covestro-Aktie bis auf 58,32 EUR. In der Spitze büßte die Covestro-Aktie bis auf 58,24 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 208.942 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,50 EUR) erklomm das Papier am 04.10.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 0,38 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.02.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,52 Prozent.

Für Covestro-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,161 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,00 EUR.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 EUR gegenüber 0,24 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,81 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,72 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Covestro dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,431 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX verliert am Donnerstagnachmittag

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX sackt mittags ab