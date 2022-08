Covestro Aktie News: Anleger schicken Covestro am Mittag ins Plus

Im XETRA-Handel gewannen die Covestro-Papiere um 12:22 Uhr 1,9 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Covestro-Aktie bei 32,61 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 31,97 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 335.827 Covestro-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (60,24 EUR) erklomm das Papier am 01.10.2021. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 46,20 Prozent. Bei 30,73 EUR fiel das Papier am 06.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 5,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,58 EUR an.

Covestro gewährte am 02.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 EUR, nach 2,32 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,88 Prozent auf 4.703,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.956,00 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2022 erfolgen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Covestro-Aktie in Höhe von 3,79 EUR im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Covestro