Covestro Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Covestro

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Covestro. Zuletzt fiel die Covestro-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 53,56 EUR ab.

Die Covestro-Aktie musste um 15:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 53,56 EUR abwärts. Die Covestro-Aktie sank bis auf 53,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 84.943 Covestro-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.07.2024 bei 55,66 EUR. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 3,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,57 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.02.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Covestro-Aktie mit einem Verlust von 16,78 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR. Im Vorjahr hatte Covestro 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Covestro hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,24 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2024 -0,420 EUR je Aktie in den Covestro-Büchern.

