Covestro Aktie News: Covestro gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Covestro. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 53,98 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die Covestro-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 53,98 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Covestro-Aktie bisher bei 53,98 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 53,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.990 Covestro-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 55,66 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Bei 44,57 EUR fiel das Papier am 02.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Covestro-Aktie ist somit 17,43 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Covestro-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,181 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 58,00 EUR.

Am 30.07.2024 äußerte sich Covestro zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,72 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Covestro rechnen Experten am 04.11.2025.

Experten prognostizieren für das Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,420 EUR je Covestro-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Covestro-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende in Grün

Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt am Nachmittag

Covestro-Analyse: UBS AG bewertet Covestro-Aktie mit Neutral in neuer Analyse