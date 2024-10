Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag nahe Vortagesschluss

Blick auf Covestro-Kurs

Die Aktie von Covestro zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Covestro-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 58,36 EUR.

Mit einem Wert von 58,36 EUR bewegte sich die Covestro-Aktie um 15:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Zwischenzeitlich stieg die Covestro-Aktie sogar auf 58,44 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Covestro-Aktie bei 58,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 58,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 211.791 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 58,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Covestro-Aktie somit 0,24 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,57 EUR am 02.02.2024. Mit einem Kursverlust von 23,63 Prozent würde die Covestro-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Covestro-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,161 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 59,67 EUR.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,38 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,24 EUR erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat Covestro 3,69 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,72 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 04.11.2025.

Laut Analysten dürfte Covestro im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -0,506 EUR einfahren.

