Covestro Aktie News: Covestro verteidigt am Vormittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 54,66 EUR an der Tafel.

Die Covestro-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 54,66 EUR. In der Spitze legte die Covestro-Aktie bis auf 54,70 EUR zu. Bei 54,44 EUR markierte die Covestro-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 54,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.426 Covestro-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 09.07.2024 markierte das Papier bei 55,66 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,83 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Covestro-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.02.2024 bei 44,57 EUR. Der derzeitige Kurs der Covestro-Aktie liegt somit 22,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten Covestro-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,218 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 58,75 EUR aus.

Am 30.04.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,19 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Covestro hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,51 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Covestro wird am 30.07.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 05.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Gewinn von 0,904 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

