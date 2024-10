Covestro Aktie News: Covestro am Nachmittag auf rotem Terrain

Kurs der Covestro

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Covestro. Die Aktionäre schickten das Papier von Covestro nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 58,42 EUR.

Die Covestro-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,1 Prozent auf 58,42 EUR ab. Die Covestro-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 58,38 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 58,42 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 117.079 Covestro-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 58,50 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2024). Derzeit notiert die Covestro-Aktie damit 0,14 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.02.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,57 EUR ab. Mit Abgaben von 23,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,161 EUR. Im Vorjahr erhielten Covestro-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Covestro-Aktie wird bei 59,67 EUR angegeben.

Covestro ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Covestro in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,81 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,69 Mrd. EUR im Vergleich zu 3,72 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 04.11.2025 wird Covestro schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Covestro einen Verlust von -0,506 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

