Covestro Aktie News: Covestro am Mittag behauptet

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Covestro. Die Covestro-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 58,40 EUR.

Die Covestro-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 58,40 EUR. Die Covestro-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 58,46 EUR. In der Spitze fiel die Covestro-Aktie bis auf 58,36 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 58,38 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 85.717 Covestro-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 58,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Covestro-Aktie derzeit noch 0,17 Prozent Luft nach oben. Am 02.02.2024 gab der Anteilsschein bis auf 44,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Covestro-Aktie derzeit noch 23,68 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Covestro-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,161 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Covestro 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Covestro-Aktie bei 59,67 EUR.

Am 30.07.2024 legte Covestro die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Covestro 0,24 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,69 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,72 Mrd. EUR eingefahren.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Covestro veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Covestro-Verlust in Höhe von -0,506 EUR je Aktie aus.

